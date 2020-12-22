【愛傳媒陳朝平專欄】再過10天，萊劑美豬強行扣關；12月24日，與萊劑美豬進口有關的7項行政命令也將在立法院橫柴入灶；美國新冠肺炎確診續攀高峰，12月20日，17659275人確診；美國已經開始接種疫苗。

如何浴「血」奮戰，抵擋民進黨引萊劑美豬入關，殘害國民健康？按，浴血，只要不是人血，豬血、牛血、雞血、鴨血，都符合民主政治，數人頭、代替打破人頭會流血的大原則。

最後招式如下，反對黨何妨參考提案！

一、凡美豬進口，無論有無萊劑，養豬場、美國肉商、出口商，出口台灣的每一船次均需提供以下文件，文件須經美國農業部及衛生部公證。

二、全體豬隻均無感染新冠病毒、流感病毒、口蹄疫病毒。

三、養豬場全體員工已接種疫苗，且經檢驗呈陰性反應。

四、肉商、出口商員工已注射新冠疫苗之證明文件，冷凍包裝檢驗無新冠病毒。

以上措施，旨在方便疫情調查與追蹤，如因進口美豬肉品及包裝染疫，導致台灣國民染疫或爆發疫情，我國政府將向美國有關部會與機構求償。

五、凡台灣進口商、船商、倉儲端、須提供或到前三天全體員工新冠病毒檢驗呈陰性反應之證明文件。

六、進口商須於官網上公告販售進口美豬通路及網點的詳細資料。資料須經衛福部、農委會簽證屬實，如有不實，兩部會負連帶刑事及可能之賠償責任。

七、販售美豬的通路及網點，須每日公布全體員工新冠病毒零檢出之證明文件。

源頭管理，不幹！萊劑零檢出，不幹!新冠病毒零檢出，總不能不幹吧？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)