立法院24日將處理美國萊豬進口行政命令及相關修正草案，「表決大戰」勢必再起。國民黨23日起將在立法院外靜坐，24日則由前總統馬英九等藍營要角領銜繞行立法院聲援。香港媒體今日評論稱，國民黨這一戰的表現，將決定2022年地方選舉成敗，更是2024年能否重返執政的關鍵。

香港媒體《中評社》評論指出，萊豬進口爭議從8月延燒至今，國民黨起初因礙於美國壓力與考慮美方感受，在攻擊力道上和策略上都有所保留，所以民怨力道一直沒被帶起來；直到黨中央定調「反萊豬不反美豬」，國民黨上下這才放開手腳，更在立法院祭出「豬內臟大戰」，把這場反萊豬怒火點燃，加上民間團體與醫師蘇偉碩遭「查水表」助攻，國民黨順利掌握民意風向。

評論表示，萊豬已進入最後決戰關頭，故國民黨23、24日在立法院內，採用何種策略或激烈手段，不讓民進黨以人數優勢表決輾壓通過萊豬進口行政命令，將是「成敗指標」，外界都睜大眼睛在看。不僅如此，場外聲援國民黨人數若未達3000人，至少也要有1500人，否則會很難看。

針對24日表決立法院外的聲援人數，評論強調，若當日人潮稀稀落落，除了形勢欲振乏力，國民黨更會帶給外界「虎頭蛇尾」的觀感；若當日聲援群眾只是喊喊口號，然後中午吃完便當就散去，這4個月來對萊豬的狂打猛攻也成泡影，將讓民進黨受到的內外壓力頓消、輕鬆闖關，藍營支持者也會徹底失望，近來好不容易累積出的一點士氣又潰散，必然重創國民黨2022年與2024年的選舉。

(中時新聞網)