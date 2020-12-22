【愛傳媒葉毓蘭專欄】居住問題困擾我國多年，我相信要解決問題肯定需要更高的戰略視野來解決，今年六月民調，指出對政府處理房價民眾不滿意度高達66.4％，更顯示應該由行政院與國發會以全國發展考量，並動用一切資源來解決問題。

我非常肯定內政部與國家住都中心這段期間為建設警消社會住宅的努力，如內政部在108年「強化基層警察及消防同仁租屋協助措施」與新北中和的保二基地案，但我更要提醒全國六都皆有房價上漲。

未來推動警消社會住宅時，全國六都都應該要積極提供，此外不少辛勞年輕基層公務人員，因為職務需求其實都需要社會住宅。

希望未來政府都應該給予照顧，這不僅保障警消與基層公務員居住權，也是為促成20萬社會住宅努力。

最後公部門有許多的廳舍超過三四十年而且還有嚴重空間短缺問題，我國30年來勤務持續增加，但是空間卻沒能跟上時代，這樣問題普遍出現在各公家機關，甚至去租賃其他場所，非常不具經濟效益。

還有不少廳舍地處都市精華地帶，使用不經濟，影響市民與值勤需求。我看到雙北皆有多起廳舍改建或都更案，帶動環境改善，並改善警消廳舍空間，政府也應一併考慮。

最後公家機關美學欠佳長期受國人所詬病，甚至以華國美學調侃，相較鄰近國家更顯得美學欠缺。

我希望政府應考量未來國家發展需求，積極提出計畫與藍圖，為國民提供兼具美學與實用空間。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)