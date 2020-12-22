【愛傳媒特約記者吳思賢報導】建於昭和18年、1943年的昭和時期的「國產軟木工業株式會社」老建築，在文化人士的搶救之下，終於躲過拆遷，順利轉型為台北市的新觀光景點「南港瓶蓋工廠」。

日本昭和時期由日本人宇平組所成立的「國產軟木工業株式會社」，後來隨著日本人離開台灣而被台灣省專賣局接收並且改名為「木栓工廠」，1958 年又更名為「臺灣省菸酒公賣局瓶蓋工廠」 ，後因瓶蓋工廠外移而於 1993 年閒置。

原本存在的昭和時期老建物，因為當初興建認真，包括木桁架材料、施工工法都呈現當時產業建築之特色，因此在文化人士的爭取之下，經評定具歷史文化價值，台北市文化局在2015年公告登錄「南港瓶蓋工廠」為歷史建築。

南港瓶蓋工廠位於南港車站三鐵共構之處，又緊鄰臺北流行音樂中心之區位，台北市為了帶動南港地區的發展，運用歷史建築與工廠遺跡的特色，經都市再生計畫與多年的整修、籌備，成功在2020年轉型為「瓶蓋工廠台北製造所」，並在12/5重新開幕，成為南港新地標。

瓶蓋工廠位於臺北市南港區南港路2段13號，建築物具有歷史，對面就是南港火車站、CITYLINK、環球南港車站，值得一逛。

(中時新聞網)