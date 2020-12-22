知名製片人、編劇于正2年前製作《延禧攻略》走紅，近期常活耀於各大節目，昨(21日)深夜，編劇宋方金在微博發布聲明，宣布與111名圈內編劇、導演等人聯名呼籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣！」點名于正、郭敬明這類文賊不該上節目被捧為導師，而連署人名單中也有台灣知名作家瓊瑤。

瓊瑤過去控告大陸編劇于正的《宮鎖連城》抄襲她的《梅花烙》，2015年判決出爐，判于正敗訴須公開道歉，並賠償瓊瑤約2500萬台幣。昨深夜，編劇宋方金在微博丟出一紙長聲明，寫下：「111位編劇、導演、製片人、作家聯合簽名，在這個冬至深夜向行業和社會發出強烈呼籲：抄襲剽竊者不應成為榜樣！」

郭敬明、于正被點名是有抄襲劣跡的編劇、導演。（圖／翻攝自郭敬明、于正微博）

宋方金文中表示：「近來，在一些網絡平台、電視台的綜藝節目，屢屢出現有抄襲劣跡的編劇、導演（于正、郭敬明）以節目導師、嘉賓的面目出現，在節目內外進行話題炒作，以此追逐點擊率、收視率，搏人眼球」，「這種一切為收視率論、流量論的做法引起了相關從業者和社會各界的極大反感，我們是中國影視行業的從業者，對此感到非常遺憾和無比憤慨」，不解先前吸毒、嫖妓的藝人都被封殺，「為什麼被法院判決的『文賊』卻被資本和平台追捧，這種『審醜』行為不應該再繼續下去了。」

宋方金發文。（圖／翻攝自宋方金微博）

宋方金點名：「尤其是郭敬明、于正在法院判決後，拒絕執行法院的道歉判決，未對自己的違法行為做出任何檢討，這樣的『文賊』在網絡平台、電視台被捧為導師，讓他們販賣『成功學』，在社會上造成了極為惡劣的影響，對青少年樹立了非常壞的榜樣」。最後附上111名業內人士連署名單，包括瓊瑤、王小平、高群書等人，而于正、郭敬明尚未回應。

宋方金聲明。（圖／翻攝自宋方金微博）

(中時新聞網)