逛全聯發現稀有蔬菜，清脆口感驚為天人，網友分享神料理方法，超下飯。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

稀有蔬菜來了！一名網友下班逛全聯，意外發現一款名為「翼豆」的蔬菜，曾在餐廳用餐時吃過，當初只覺得清脆口感驚為天人，如今再度看到，立刻手刀買回家，引發網友熱議，也釣出不少人分享神吃法，炒黑豆豉、小魚乾超下飯。

一名網友前天在臉書社團《我愛全聯－好物老實說》分享，之前在餐廳第一次吃到「稀有蔬菜」，當時餐廳將其作為涼拌菜，她吃了一口便驚為天人，清脆口感讓原PO超級讚嘆。結果下班逛全聯竟見到同款蔬菜，忍不住立刻買一包回家。

原PO表示，這款蔬菜又叫作翼豆、楊桃豆、四（羊）角豆，料理方式相當簡單，只要下水汆燙1分半鐘左右，就可以撈起來放涼或冰鎮一下，最後淋上胡麻醬、沙拉醬，灑點堅果碎粒，好吃到飛上天。

許多網友看了這款「稀有蔬菜」紛紛留言表示，「我很喜歡吃這個耶，學到一種新做法」、「沒看過這種菜，長知識了」、「好像不錯欸！完全沒吃過的菜，下次看到也來買買看」、「翼豆真的好吃」、「前天婆婆煮，人生第一次吃到。口感不錯吃」、「有點類似山蘇的口感」、「廣東人從小吃到大的蔬菜在台灣變稀有品種」。

另有不少網友也分享神作法，「拿來炒黑豆豉、小魚乾也很下飯」、「加蒜頭小魚乾炒也很好吃」、「稍微汆燙後瀝乾，用橄欖油清炒，只加鹽巴調味就很好吃，兒子幾乎清空了一整把」、「炒沙茶肉絲也好吃」、「今天看到一個節目，他們用鹹蛋炒翼豆，另外一種風味！」

(中時新聞網)