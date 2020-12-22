12月22日是立委莊競程40歲生日，台中市長盧秀燕都特地致送鮮花表達祝賀之意。（莊競程服務處提供）

民進黨立委莊競程12月22日「長尾巴」，巧合的是他的服務處共有5位助理也都在12月過生日。 莊競程表示，台中服務處超過半數的人都在12月過生日，實在非常巧合，有緣分。他除感謝大家的祝福，承諾會繼續加倍努力問政與為民服務；老婆大人方心慧說，「明年再生一個」，用身體力行的方式表達支持。

12月22日是立委莊競程40歲生日，包括立法院長游錫堃、台中市長盧秀燕等人都特地致送鮮花、蛋糕與賀卡等表達祝賀之意。

巧合的是，除莊競程外，他的服務處共有5位助理也都在12月過生日。分別是，2日李奕輝、20日蔡碧玉、26日黃胤傑、27日陳逢時，以及31日莊博勛。

莊競程表示，台中服務處包括他在內，共有10位同仁，其中有6位，超過半數的人都在12月過生日，實在非常巧合，有緣分。

服務處主任蔡碧玉指出，同月份生日，大家性情一樣，想法觀念都一致，一起工作起來特別有動力，服務處就像一家人，同心協力、互相支援。助理曾乃惠說，同月出生彼此互相了解，在和民眾互動之下，存有某種不用訓練就有的默契，服務上更得心應手。

莊競程說，22日生日，他一大早到立法院總質詢，下午還是回台中照舊跑行程，未來將更努力問政，回報鄉親的支持。

莊競程表示，由於台灣少子化，大家都不願意生，去年11月27日，利用立委選舉空檔到北屯戶所辦理結婚登時，就跟支持者「開競選支票」，提出結婚後要生3個孩子增產報國。

老婆方心慧今年9月17日凌晨產下1名男嬰，這是他們的第1胎。方心慧表示，「明年將再生一個」，不過，她強調，「再生一個」的意思，是指懷孕，不是生產，未來會努力，「兌現競選承諾」。

(中時 )