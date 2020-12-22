花旗環球證券非科技產業分析師劉柏毅指出，晶碩（6491）三大成長引擎到位：握有利基型技術知識含量（know-how）、在各市場市占持續擴張、毛利率持續升溫，獲利將直接跳升至一股本以上，初次納入研究範圍給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價390元，是外資圈最高。

晶碩股價2020年以來上漲58％，領先大盤19％，在非科技股中相當亮眼，花旗環球認為，投資人青睞晶碩的理由不只著眼於既有市場的成長性，也是看好矽水膠（SiHy）隱形眼鏡產品2021、2022年在歐洲問世將帶來的業績動能。

花旗環球看好，晶碩獲得大陸與日本市場加持，2019～2022年間獲利年複合成長性高達32％，同期間營收年複合成長率則為19％，且更高的產能利用率將會推升晶碩毛利率表現，加上有了足夠經濟規模，營運槓桿效益也會一併顯現。

花旗環球另指出，目前外資對晶碩著墨不多，國際機構法人持股晶碩僅12％，對其他同業持股比例則有25～60％，有一定成長空間，因此，將晶碩列為台灣中小型股投資首選。

(工商 )