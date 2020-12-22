英國「變種新冠病毒」造成恐慌，政府緊急宣布最嚴格的「第4級」防疫措施，大批英國人如逃難般，趕在封城前夕離開倫敦。旅英台人透過訪問，敘述自己身在當地的處境，「封城令來得太突然，根本來不及走」。

英國發現傳染力更強的變種新冠病毒，傳染率高出70%，英國首相強森臨時宣布，包括倫敦在內的英格蘭大部分地區，自20日起實施最嚴格的「第4級」防疫措施，為期兩周。

「第4級」是英國防疫最高層級，也就是民眾必須待在家中，哪都不能去，連耶誕節也不可以舉行聚會。受變種病毒影響，歐洲已有多國相繼採取「禁止英國航班入境」政策。

強森指出，這波封鎖預計影響約2100萬人；23日起為期5天的「耶誕泡泡」取消，禁止與任何非同住的親友碰面。他補充，其他防疫等級不到4的地區居民，互訪天數從原本的5天縮減為僅限耶誕節當天。

根據《TVBS》報導，一位在英國工作的台灣人Kitty表示，大批民眾湧入車站，列車滿滿都是人，「我覺得有點像世界末日。」一位張小姐更表示，從宣布到執行的時間非常短，只有8個小時，逃離倫敦根本來不及。

台灣由於實施入境須居家檢疫14天，暫時不考慮禁止英國航班入境。目前台北往來倫敦，華航、長榮每周各一班。

(中時新聞網)