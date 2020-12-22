日本傑尼斯事務所所屬男團Snow Man 27歲成員宮館涼太確定感染新冠肺炎，目前還沒有任何症狀，所幸其他8位成員篩檢結果為陰性，傑尼斯也已經對公司內部進行大動作消毒，然而宮館涼太很有可能會因為染疫，錯失首度登上《紅白歌唱大賽》的機會，令粉絲十分扼腕。

宮館涼太因定期PCR檢查發現確診，至今沒有出現任何症狀，他是傑尼斯出現的第7例確診，在他之前的確診藝人包括福士申樹、「Hey! Say! JUMP」的伊野尾慧、「關8」的大倉忠義、「Kis-My-Ft2」的千賀健永，以及「NEWS」的小山慶一郎、加藤成亮，由於宮館涼太曾進公司，因此傑尼斯會對他曾接觸過的地點進行消毒。

Snow Man將登上《紅白歌唱大賽》舞台。(圖/翻攝自推特)

宮館涼太的詳細接觸者還有待調查，事務所發表聲明，對於染疫一事會慎重處理，而Snow Man原訂今天出席TBS《COUNT DOWN TV》的特別節目，主持人也已經宣布因宮館涼太染疫，Snow Man將取消直播演出，他們10天後要首次參加《紅白歌唱大賽》，宮館涼太也很可能因此失去機會。

(中時新聞網)