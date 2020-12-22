衛福部日前提告反萊豬醫師蘇偉碩，引發「查水表」疑慮，蘇偉碩後來修正萊劑毒性是搖頭丸250倍的說法，改口說是搖頭丸的四分之一。行政院長蘇貞昌今天在立院受訪時表示，政府不是一定要追究誰的責任，既然他已經更正自己的錯誤，會請司法機關再斟酌。

蘇貞昌表示，衛福部作為衛生主管機關，一定要防止不當數據以訛傳訛，既然蘇偉碩已經更正自己錯誤，這是很好的態度，「政府不是一定要追究誰的責任」，對於他已經更正，會請司法機關斟酌。

蘇貞昌強調，國人同胞在談論事情時，一定要有科學根據，根據正確數字理性討論，少一點情緒少一點政治，這是台灣最可貴，最需要的地方。

萊豬即將闖關，行政院昨天特別與綠委便當會，蘇貞昌以同婚法案做比喻，說終究會獲得國人認同。蘇貞昌今天被問及此事，蘇貞昌說，因為剛好開會的是同一個會議室，才會比喻那樣的情境。

蘇貞昌說，之所以會那樣子比喻，是因為每個重要的法案，在表決之前，難免都有不同意見，但是執政黨的大家腳步要一致，團結一致才能讓法案通過，通過之後，社會會慢慢站在我們這邊，會接受我們，我們都是一步步在為了整個台灣。

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(中時 )