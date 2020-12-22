英國出現傳染力快速的新變種病毒，數個國家對英國發出旅遊禁令。歐股在周一大跌，出現近兩月最劇的跌幅。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌9.21點或-2.33%，為386.69點，為自11月中旬以來的低點。

英國面對傳染力高七成的新冠變種病毒，加大封鎖力道，並推翻原先聖誕假期鬆綁管制的計畫。

包括法國和德國等多個國家對英國祭出封鎖邊界的措施，也包括對貨運的禁止。

英鎊的下滑，限制了英國FTSE指數的跌勢，收跌1.7%；其他包括德、法、意、西班牙等股市皆跌約3%。

而新冠病毒的新轉折，讓市場對於明年第一季的展望蒙上陰影，疫苗的有效性需再觀察。而多國對英國旅遊和航空禁令，加深了供應鏈的不穩定。

休閒和旅遊股表現最差。英國航空所有人IAG集團、旅遊公司TUI分別跌1%和10.5%；郵輪營運商Carnival跌5.6%。

原油價格下跌。能源公司BP、道爾達(Total)、皇家殼牌(Shell)皆跌約5%。

疫情惡化的預期，讓銀行股跌3%，為自9月以來最大跌幅；避險情緒的上升，讓資金逃向債券市場。

英國脫歐協商的不確定性，亦對市場增添壓力。離正式脫歐剩下兩周，雙方仍不願意做出足夠的讓步來達成突破。

對新變種病毒的憂慮，掩蓋了美國9000億美元財政支援方案的正面影響，該法案於周一正式通過。

科學家表示，疫苗對於新的變種病毒應該仍然有效。英國已經推出輝瑞/BioNTech疫苗，歐盟預計在12月底推出。BioNTech在德國股市逆勢上漲1.7%。

(時報資訊)