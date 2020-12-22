周一特斯拉正式加入標普500指數，惟首日股價表現失色，終場大跌6.49%，收在649.86美元，創下1周多來最大單日跌幅。媒體報導，蘋果將打造自動車，可能使特斯拉面臨強大的競爭。

上周五特斯拉在納入標普500指數前夕爆量大漲6%，股價站上695美元，再創歷史新高。

看好特斯拉將納入標普500指數而買進其股票的投資人將這波大漲的獲利入袋，為特斯拉首日行情帶來壓力，但蘋果正在推進自動駕駛車生產計畫，並預計在2024年推出一款自動車的報導，使特斯拉跌至盤中低點。

數據顯示，周一標普500指數下跌0.4%，特斯拉就占了約0.1個百分點的跌幅。

特斯拉加入標普500指數後的權重占比達1.69%，排名第五大，僅次於蘋果（6.47%）、微軟（5.29%）、亞馬遜（4.37%）與臉書（2.13%），並高於排名第六的Alphabet（A股）的1.66%。

特斯拉預期本益比達到186倍，亦成為加入標普500指數歷來最昂貴的個股之一。不過，特斯拉對標普500指數估值的影響小於許多人預期，標普道瓊指數公司資深指數分析師Howard Silverblatt表示，標普500指數明年的本益比將從22.3升至22.6。此外，特斯拉未配發股利，標普500指數的股利殖利率將從1.56%下滑至1.53%。

自11月中旬特斯拉將納入標普500指數的消息發布以來，其股價已經上漲近60%，今年以來更飆升近700%。

(時報資訊)