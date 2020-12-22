美國是全球新冠疫情最嚴重國家，但他們似乎並不畏懼病毒或死亡，不僅未因英國出現傳染力高出70%變種病毒禁止往來英國航運，據TSA(美國運輸安全管理局)資料，18至20日連3天有超過百萬人搭機，是3月中旬疫情爆發以來首見。

這3天搭機人數分別約106.7萬、107.4萬、106.5萬。雖然創造連3天百萬人搭機紀錄後，乘客總量也只有去年同期42%，但令人容易聯想起造成最近疫情高峰、上個月感恩節假期，當時共有4天超過百萬人搭機，另有幾天也接近百萬，完全無視政府限制旅行勸導。

美國單日確診病例數已由11日28萬514例最高點回落，周日(20日)更是12月以來第3次不滿20萬例，但從11月4日以來每天6位數確診紀錄並未中斷。目前累計病例數已超過1800萬，病故人數也逾32萬。

英國出現傳染力更高的變種病毒株後，已有數個歐洲、海灣地區國家、加拿大、香港都暫停往來英國航運，法國甚至關閉海底隧道，連貨運都叫停。但白宮疫情專案小組成員、衛生部助理部長吉萊爾(Brett Giroir)表示，並不認為變種病毒危險性更高，也沒看過有哪種突變能突破疫苗，他稱，不排除未來可能性，但至少現在不須要對英國變種病毒發出警告。

(中時新聞網)