英國疫情大爆發，行政院長蘇貞昌今天在立院受訪時主動提到，跨年當天有許多大型集會，但是千萬要惜福，如果沒有必要，不要去參加大型集會，跨年盡量待在家看電視，電視也可以看到比較多不同角度。

蘇貞昌說，面對英國疫情突變，國際上也有二次疫情的大爆發，台灣竟然可以辦跨年活動，這真的是非常不容易，這是國人一年來的努力下，才可以享受的成績，然而國人要惜福，沒有必要盡量少到群眾聚集的場合。

蘇貞昌表示，為了自己的健康、家人的平安、為了防疫，拜託大家如果要到群眾聚集的場合，一定要遵守加強防疫的SOP，一定要戴口罩、保持適當距離，若有任何症狀的人，絕對不能去。

蘇貞昌也拜託各地方政府，要辦大型集會務必做到防疫的要求，一定要做到人車分流，一定要做到要求所有的民眾戴口罩，一定要隨時都有人督導，大家一定要做好防疫。

蘇貞昌表示，大家因為台灣這麼久以來的平安，最近也看到確實有些鬆懈現象，拜託大家一定要惜福 ，真的不要去群眾聚集的地方，「在家看電視反而可以看得比較多的角度 」，國外也很多政治領袖呼籲本國人民，一定不要出外、要在家裡，否則可能是最後一個感恩節、聖誕節。

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(中時 )