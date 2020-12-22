在演藝圈耕耘超過40年的香港紅星曾志偉，不僅演藝實力精湛，做人也非常成功，做為位高權重的大前輩，他也不吝於對需要的人伸出援手，最近大陸直播賣貨正夯，曾志偉也接了邀約賣命演出，但不是為了趕流行，據了解，他跟廠商說不收上百萬人民幣酬勞，只要求團隊要用他的人，目的是幫助在香港失業的昔日夥伴維持生計。

2020年因新冠肺炎疫情肆虐，全球多數產業都處於低迷狀態，人們為了安全都盡量不要出門，反倒成了網路相關產業奮起的契機，在大陸直播帶貨這行火燙到不行，不少大咖藝人也嘗試投入，幾乎戰無不勝，連天王劉德華最近推出新片，都上直播平台大賣一波，成績好到讓他自己也驚訝。

港星曾志偉如今也到大陸發展，據《鏡週刊》報導，他這半年幾乎都因為工作待在上海，日前受邀上抖音直播幫廠商賣貨，據悉廠商付錢不手軟，不但開出百萬人民幣酬勞，還讓他按業績抽成，對曾志偉的知名度與人氣很有信心。

而從未接觸過直播的曾志偉，一來想嘗試新事物，但主要是接下這個工作，就能幫助情同手足的工作人員，相傳他對廠商表示百萬酬勞不收，但要求團隊要用他的人，而這個團隊，就是他過去在無線台的工作夥伴，其中多數人因為疫情關係遭到裁員，因此曾志偉希望藉由接直播賣貨，讓夥伴們得以繼續工作謀生，過去曾志偉曾有過一個暖心事蹟，TVB前資深化妝師張家萬在2014年因心臟病發過世，曾志偉當時承諾會照顧他的家人，於是聘用化妝師的遺孀李雪慧，這些年來一直將她帶在身邊，擔任助理兼化妝師。

至於曾志偉及其團隊的直播賣貨成績如何？他們第一場開播，就在抖音平台連開5小時不停歇，累積觀看人數達1千萬人，銷售額高達6千2百萬台幣，其中以酒類銷售量最為突出，曾志偉因此成為抖音直播酒類帶貨冠軍。

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(中時新聞網)