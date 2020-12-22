一名網友分享親戚經營水餃店，近日有意退休，但3個孩子都不願意接手，因此陷入苦惱，對此，他上網問「假如爸媽是經營小吃名店，會選擇接家業？還是當社畜？」，引發熱議，不少網友直呼「不接會後悔」。

原PO日前於PTT八卦板發文表示，親戚在台中經營水餃名店，生意做得有聲有色，一天賣逾2千顆，生意好到還另聘3名員工純包水餃，不過他們卻對未來沒人能接手家業而苦惱。

原PO透露，親戚3個孩子仍在念大學，在校成績相當優異，就讀的大學是全台排名前4名的大學。由於3個孩子早已表明不願意接手水餃店，但親戚也不想將技術外傳，因此很掙扎是否要收一收養老，對於親戚家的狀況，原PO好奇問「假如爸媽是經營小吃名店，會選擇接家業？還是做自己有興趣的領域？」

文章曝光後，網友熱烈回應，建議改變經營模式，像是可以改做網購生意，「會比上班好很多」；另一派人則表示，現在不接，10年後一定會後悔，「過幾年就會看到有不想努力的孩子」，在職場被虐個幾年後，又都跑回來，「有家業接超好的，基礎都打好了，食材貨源跟客源都有了」。另外，也有網友分享相關例子，「朋友接了父母的家業，現在在台北市買房置產了」。

(中時新聞網)