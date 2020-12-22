新疆女神迪麗熱巴人美演技好，在大陸享有超高人氣，近日她趕拍電視劇《你是我的榮耀》，被拍到男星黃景瑜的車出現在片場，疑似特地去探班，熱戀的消息瞬間登上微博熱搜，對此迪麗熱巴的鐵粉出面澄清了。

迪麗熱巴曾與黃景瑜合作電視劇《幸福，觸手可及！》，戲裡的兩人是CP，幾乎每集都有親吻戲，郎才女貌的組合傳出假戲真做，被發現用同款手機殼和飾品。近日，微博上有網友再度揪出兩人密戀的證據，聲稱迪麗熱巴拍《你是我的榮耀》時，看到黃景瑜的汽車停在片場，被推測可能去探迪麗熱巴的班，兩人偷偷熱戀的傳言不脛而走，掀起廣大網友的熱議。

迪麗熱巴和黃景瑜在《幸福，觸手可及！》是五毛夫妻。（圖／微博）

黃景瑜爆開車探班迪麗熱巴，傳出密戀。（圖／微博）

不過，有名守在劇組的迪麗熱巴鐵粉詢問工作人員後，特地出面幫偶像闢謠：「車是劇組的車，一直就這輛，除了張琳（工作人員）沒人探班，少搞這些胡編亂造的瓜，會活久一點。」

迪麗熱巴的粉絲否認密戀。（圖／微博）

雖然已有粉絲出面否認密戀，話題仍然持續發燒，有網友不認闢謠，深信這就是兩人在一起的證據，另一部份網友則覺得這則流言又再蹭迪麗熱巴的知名度，雙方粉絲在網路掀起鍵盤戰爭，吵得不可開交。

(中時新聞網)