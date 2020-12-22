歌手黃鶯鶯出道42年，出超過51張專輯，2016年在金曲獎獲頒「特別貢獻獎」，足以見得她對歌壇的貢獻，昨（21）日適逢冬至，黃鶯鶯除了應景吃湯圓之外，還曬出自己的自拍素顏照，凍齡美照讓大批歌迷為之驚嘆，驚呼根本看不出是69歲。

黃鶯鶯在昨（21）適逢冬至曬出應景的湯圓照，表示過了冬至之後，日光照射逐漸北移，白天就越來越長，黑夜也越來越短，古人更是用冬至天氣預測過年天氣，因此才有「乾冬至，濕過年」這句諺語，就連古時候的皇帝，都會選冬至這天進行祭天和拜祖先，並且宣佈文武百官放假一天，可見冬至此節日自古以來就十分受到重視。

此外，黃鶯鶯昨晚在臉書曬出一張自拍照，只見她頭戴黑色毛帽、手比出YA的手勢，雖然是素顏照，但看不出歲月在臉上留下任何痕跡，也讓粉絲驚呼：「根本是美魔女」，紛紛留言：「鶯姊依然美麗動人」、「鶯鶯姐真的青春永駐，歌聲無人能比」」、「鶯姐還是一樣的亮麗，氣色超棒」。

大家都很熟悉的「冬至」，進入冬至後，代表北半球的冬天也真正來臨囉！ 冬至的「至」是「到來」的意思，也就是說這一天因為陽光直射南回歸線，造成北半球白天最短而黑夜最長的情形，因此冬至日也稱為「長至節」或「短至節」喔！ 過了冬至之後，日光照... 由 Tracy黃鶯鶯發佈於 2020年12月21日 星期一

黃鶯鶯出道42年，唱紅《哭砂》、《時空寄情》、《夢不到你》等無數經典金曲，溫暖動人的歌聲撫慰無數人心，並於2015年首度站上台北小巨蛋開唱，吸引無數粉絲前往朝聖。

(中時新聞網)