2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新變種病毒株在英國快速傳播，科學家今天表示，這種病毒株與原本病毒不同之處，在於兒童可能與成年人一樣容易感染。

路透社報導，追蹤變種病毒的英國新型與新興呼吸道病毒威脅顧問小組（NERVTAG）科學家在記者會上簡述他們的最新發現。科學家說，新變種病毒株已迅速成為英國南部疫情的主要病毒株，可能很快就會蔓延至全國各地。

牛津大學（Oxford University）新興傳染病教授兼NERVTAG主席何比（Peter Horby）說：「我們確信，新變種病毒株比目前在英國傳播的其他變種病毒更具傳播優勢。」

倫敦帝國學院（Imperial College London）教授兼傳染病流行病學家佛格森（Neil Ferguson）說：「有跡象顯示，這種病毒更容易傳染給兒童。」佛格森也是NERVTAG成員之一。

佛格森說：「我們還沒建立任何因果關係，但可以透過數據觀察到這樣的情況。」「我們還須蒐集更多資料，看看未來狀況如何。」

科學家認為英國的COVID-19新變種病毒傳染力大增70%，這促使一些國家關閉與英國的邊界，英國大範圍地區在耶誕假期間，也將面臨嚴格的防疫限制。

倫敦帝國學院病毒學專家、同樣也是NERVTAG成員的巴克雷（Wendy Barclay）說，新變種病毒的突變之一是它進入人體細胞的方式發生變化，這意味「兒童可能與成年人一樣容易受到這種病毒的侵害」。

巴克雷說，恐怕會看見更多兒童染疫。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1091222

(中央社)