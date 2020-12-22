真正接受專業治療的兒童青少年精神疾患少之又少，原因不外乎是大眾對於看精神科的負面印象，擔心會留下紀錄、孩子需要長期服用藥物等。其實早期介入與預防，可以降低兒童青少年精神疾患所帶來的社會經濟負擔。許多證據也支持早期營養介入可以保護兒童青少年精神疾患的腦部神經發展。微笑本周想跟大家分享2020年最新發表的文獻探討內容。

一、Omega-3脂肪酸與情緒的關係

DHA與EPA是人體及大腦細胞的重要成分，攝取不足或缺乏有可能影響大腦運作，甚至衍生為注意力不足過動症(attention deficit hyperactivity disorder，簡稱ADHD)、自閉症(autism spectrum disorder，簡稱ADD)、失智或抑鬱症(major depressive disorder，簡稱MDD)等。

舉個例子來說，DHA的缺乏可能影響神經元細胞膜穩定性，以及血色素、腎上腺素、多巴胺的傳導，造成情緒及認知的異常。此外，臨床試驗顯示，omega-3脂肪酸能改善及預防輕症認知功能障礙患者，憂鬱症、注意力不足過動症、自閉症的症狀及認知功能。

臨床試驗顯示，omega-3脂肪酸能改善及預防輕症認知功能障礙患者，憂鬱症、注意力不足過動症、自閉症的症狀及認知功能。(示意圖/Unplash)

Omega-3影響情緒的可能原因：

(1)omega-3與大腦細胞的組成及運作息息相關，尤其omega-3藉由調整單胺、激活信號轉導、修飾突觸膜及受體特性來調控大腦細胞訊息功能。

(2)具有抗發炎及免疫調節作用。例如omega-3能降低NF-κB、IL-12、IL-13、MIP-2、IL-6、IL-17A及TNF-α，此外，EPA能藉由降低AA及PEG2的合成，來平衡免疫功能。研究顯示，EPA及DHA能抑制自由基的產生及氧化壓力，達到抗發炎的作用。

(3)藉由腦腸軸線調整大腦。Omega-3可能改善腸道菌叢，增加具有神經保護作用的Bifidobacterium、Lactobacillus及能產生丁酸(butyrate)菌種的比例，腸道菌叢產生短鏈脂肪酸，並藉由迷走神經傳遞信號影響大腦功能。

二、Omega-3脂肪酸的相關研究

●注意力不足過動症(ADHD)

雖然有許多統合分析研究探討omega-3脂肪酸對於ADHD的幫助，不過由於各研究異質性過高(受試者年齡、其它相關疾病、收案條件等)，以致於結果不一。

2018年發表在神經精神藥理學雜誌的研究，避免了前述研究的限制，該研究的次分析結果顯示，每天補充EPA> 500 mg/天，能改善過動及衝動的症狀。而相關研究也顯示，必須補充高單位EPA 1-2 g/天，才能改善ADHD的症狀。

有趣的是，近期有研究顯示補充高單位EPA(1200 mg/天)的改善效益，僅針對身體EPA濃度偏低的ADHD患者，對於體內EPA濃度本來就高的受試者沒有幫助。所以，omega-3改善ADHD症狀的效果，可能對於發炎體質或是體內omega-3濃度偏低者，比較有幫助。

●自閉症(ASD)

2017年的綜合分析研究，共收錄六篇RCT研究，分析結果顯示，每天服用1.3-1.5 公克的omega-3，能看能ABC評表(Aberrant Behavior Checklist)中過動、昏睡(lethargy)、固執(stereotype)，但是在Clinical Global Impression-Improvement或Social Responsiveness Scale 評值中，都沒有明顯改善。但是該研究大部分收案對象為男性、小於12歲且許多試驗排除了非語言溝通及嚴重智能障礙的受試者。

●抑鬱症(MDD)

2017年的前導研究比較了omega-3及omega-6對於MDD及MADD(混合焦慮抑鬱症,mixed anxiety and deprressive disorder)兒童及青少年的幫助，研究結果顯示補充omega-3組(每天1000mg EPA+ 750mg DHA，持續12周)，整體憂鬱改善效果比omega-6好，而且抑鬱症患者的改進效果比混合焦慮抑鬱症佳。

另一個相關的研究也顯示，每天補充380~400mg EPA+ 180~200mg DHA，持續16週，抑鬱症狀的改善優於安慰劑組。

omega-3與大腦細胞的組成及運作息息相關，適度補充對活化大腦有益。(示意圖/Unsplash)

三、Omega-3脂肪酸在兒童青少年精神疾病的臨床應用

依據目前相關隨機對照試驗及和系統性回顧研究，針對兒童青少年精神疾病服用omega-3脂肪酸的建議劑量和持續時間如下：

●注意力不足過動症(ADHD)：DHA+EPA≥ 750 mg/天；針對發炎及過敏體質者，則採用EPA 1200mg/天，持續16-24周。

●自閉症(ASD) ：DHA+EPA 1300-1500 mg/天，持續16-24周。

●抑鬱症(MDD)：DHA+EPA 1000-2000 mg/天，EPA:DHA比例為2:1，持續12-16周。

四、服用這麼高劑量，對不會增加出血率？

魚油具有抗血栓作用，所以「理論上」可能會影響凝血機制，那會不會因為服用魚油而增加出血的風險呢？系統回顧研究顯示，縱使出血率較高的患者(服用抗血栓或抗血小板藥物)，每日服用1~4公克的omega-3，也不會增加出血的風險。甚至，該篇研究指出，每日服用2.4公克omega-3，不會增加孕婦生產時的出血率，也不會增加洗腎患者的出血率。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)