上周台股獲外資買超3.87億美元，金額為上週外資對亞股買盤第二高，保德信高成長基金經理人葉獻文表示，短期台股若出現回檔修正，可適時分批布局，參與台股未來漲升契機，選股方面，科技與傳產各擁機會，科技股以半導體、電子零組件、蘋果、5G相關為主軸，傳產則建議聚焦腳踏車、製鞋、成衣、工具機等消費類股。

今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以28.29元開盤，升值2.27角，最高匯價在開盤20分鐘內為28.132元。

台股上漲攻勢暫歇，不過隨著美歐國家開始施打新冠肺炎疫苗，有助於帶動全球經濟進一步回歸正常，進而讓市場對於經濟前景樂觀，加上美國紓困法案可望推行，兩黨也針對經濟刺激與支出計畫進行會談，對市場樂觀氣氛維持有所助益，配合三大央行維持寬鬆資金面，預估指數14,000點由底部轉為支撐，明年上半年台股仍有持續創高的機會。

葉獻文指出，時間接近年底，外資開始進入聖誕假期，交投轉為清淡，可能使得資金動能較為缺乏，市場追價意願也隨之降低，但無礙台股未來展望看升之趨勢，且台灣經濟基本面強勁，市場預期明年首季台股企業獲利年增率將繳出相當亮眼的數字，有助於推升指數再走高，預期待震盪整理後，資金仍會聚焦業績前景佳之個股或產業，元月份外資歸隊後指數仍有表現空間。

(時報資訊)