台中市長盧秀燕表示，防疫不能鬆懈，目前台中市仍有2000多人居家檢疫。（盧金足攝）

台中市府22日與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會簽署合作備忘錄。（盧金足攝）

防疫期間大力挹注關懷包的慈濟基金會，展現「愛台中」精神，以實際行動「挺台中」！台中市府22日與財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會簽署合作備忘錄，由市長盧秀燕與該基金會執行長顏博文共同簽署，宣示雙方持續推展慈善關懷及防災合作機制，並促進生態環保及公益人文推廣，共築台中成為宜居城市之願景。

盧秀燕表示，防疫不能鬆懈，目前台中市仍有2000多人居家檢疫，慈濟捐贈防疫物資與關懷包，慈濟基金會以人道精神落實慈善工作，對外展現公益軟實力，善盡國際公民責任，關懷社會每個角落。

市府早已開啟與慈濟合作，在社福及防災方面都有緊密的實質合作方案，包括為獨居長者及弱勢家庭進行居家安全改善、長者照顧、愛心共餐、貧童助學等慈善工作，防災方面慈濟協助提供防救災教育訓練、也結合最新防災科技架構救災合作機制。

盧秀燕感謝顏博文帶領慈濟夥伴，與市府簽訂合作共善備忘錄，展現出雙方目標一致，宣告市府與慈濟同心落實慈善關懷及防災合作的行動，以永續發展的願景幫助台中成為更宜居友善的好城市。

簽署儀式現場有慈濟志工代表及市府府層長官、一級機關首長及各區區長共同見證完成簽署。

(中時 )