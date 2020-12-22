國民黨中常委沈智慧12日在立法院門口展開絕食行動，抗議美國萊豬開放進口，16日上午11時，絕食進入第97小時，沈智慧身體也開始出現狀況，經醫師評估後送醫檢查治療。18日聽聞警方要強拆她的帳篷，沈智慧馬上離開醫院，再次重回立法院為擋下萊豬努力，高雄市前市長韓國瑜也特別送上花籃，大讚「女中豪傑」。

沈智慧重回立法院，宣布「野薑花運動2.0正式開始！」將遊說立法院各黨團在24日表決萊豬時，「自主舉牌記名投票」表態反萊豬，給所有立委「壓力跟依靠」，讓立委有民意做靠山投票反萊豬，也告訴萊豬立委們，人民會知道那些豬隊友是誰，「罷萊委行動會等著他們」。

抗議現場已有不少民眾主動聲援，國民黨秘書長李乾龍、韓國瑜也致贈花籃，讚沈智慧「俠肝義膽」「女中豪傑 為民發聲」。

國民黨中常委沈智慧重回立院，韓國瑜贈花籃讚女中豪傑。（圖／摘自卿訴琳聲 來尬聊YouTube）

國民黨中常委沈智慧重回立院，國民黨秘書長李乾龍贈花籃讚俠肝義膽。（圖／摘自卿訴琳聲 來尬聊YouTube）

除了國民黨黨團、民眾黨黨團外，沈智慧也已拜訪民進黨黨團辦公室，希望民進黨團願意接見野薑花運動2.0，接受反萊豬手舉牌，預計今（22）日拜會時代力量黨團，遞出反萊豬手舉牌，壯大反萊豬立委的陣容。

此外，野薑花運動也號召民眾24日包圍立院，如果民進黨持續不重視民意，表決萊豬通過，野薑花運動將再升級3.0「全台割萊委」行動，持續保衛全民食安健康。

(中時新聞網)