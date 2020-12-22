有夠沒品！一名網友昨天(21日)在Dcard貼出高雄家樂福遭2名年輕男子「尿洗貨架」，還將影片上傳IG限時動態，一群人邊拍影片邊笑到岔氣，噁心行徑曝光後遭網友圍剿，肉搜出兩人IG讓他們的身分曝光，大罵「猴子不意外」、「我以為只有狗才會這樣」、「家樂福告起來了啦」。

2人IG被網友肉搜出來，正面照也曝光。(翻攝自Dcard)

一名網友昨天在Dcard上傳3段影片，地點在家樂福高雄鼎山店，2名年輕男子在擺放食物的貨架角落脫褲尿尿，量多到地上明顯一灘黃色尿液，且掃射過程中疑似噴到貨架上的乾麵，一旁還有一名女子笑個不停，兩名年輕人互拍尿尿影片上傳IG限時動態，被網友看見PO上Dcard，更提及前一個限動還是在家樂福裡面抽菸的影片，來不及截下來，「真的有夠缺德，辛苦家樂福員工了⋯」。

影片曝光後引發網友公憤，許多網友紛紛留言「也太丟高雄人的臉了吧」、「乾⋯⋯真的尿了 影片裡面看到地板濕濕的」、「哪間店的家樂福啊 可以打電話過去提醒一下」、「真的沒公德，底層垃圾」、「拜託告知店家讓他們提告那2隻猴子，而且那家家樂福應該要消毒清潔一波」。

目前惡搞男子的IG帳號已被網友肉搜出來，兩人的正面照也隨之曝光，其中一人已將IG關閉、另一人則將帳號設為不公開。由於2人都將IG關了，有網友改成私訊他們的朋友，「你的猴子朋友呢，怎麼關版了呀」，結果被他們的朋友三字經伺候。

食物貨架旁明顯一攤黃色尿液。(翻攝自Dcard)

(中時新聞網)