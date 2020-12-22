英國變種新冠病毒持續向海外擴散，英國政府昨（21）日宣布，海外屬地直布羅陀（Gibraltar）也出現變種病毒株，成為英國之外第5個出現變種病毒案例的地方，專家直言，變種病毒具有快速傳播的優勢，將能擊敗其他新冠病毒株，流行全世界。

英國發現變種新冠病毒株。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，倫敦唐寧街10號昨日宣布，英國海外屬地直布羅陀也發現一起變種新冠病毒案例，直布羅陀成為至今英國海外第5個發現變種病毒株病例的地區。

這個被稱為「VUI-202012/01」的變種新冠病毒株最初於9月在英國現蹤，之後主要在倫敦及英格蘭東南部流竄，據信該區域60%新病例都和變種病毒有關，英國官員日前指出，除了北愛爾蘭，變種病毒已經散布全英國，包括蘇格蘭、威爾斯都出現少量病例。

病毒更入侵其他國家，包括丹麥、荷蘭、義大利、澳洲都出現境外移入案例，目前已知丹麥在11月時發現9起病例，澳洲有2起。除此之外，法國、南非、比利時也都傳出發現變種病毒，但消息尚未獲得證實。

英國利物浦大學（University of Liverpool）傳染病專家桑普爾（Calum Semple）昨日接受天空新聞網（Sky News）專訪時，被問及變種病毒株會否成為主宰全球的主要新冠病毒，他坦言：「我認為它會，或是和它類似的病毒株會。」

他直言：「因為這個病毒有傳播速度更快的進化優勢，它將打敗所有其他病毒株，所以自然它可以做到。」

桑普爾也警告，隨著社區免疫的狀況愈來愈普遍，病毒面對的壓力也愈來愈大，未來也有可能出現其他變種病毒抵抗免疫、脫逃的狀況。

(中時新聞網)