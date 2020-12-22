中選會18日宣布，無黨籍高市議員黃捷的罷免案成立，將於明年2月6日投票。對此，資深媒體人朱學恒觀察發現，黃捷過去有些言行讓有些綠營支持者無法接受，所以黃捷現在面對罷免案，也在緊張了。

朱學恒21日在TVBS政論節目《國民大會》上表示，以前罷免很難通過，但是韓國瑜罷免案過後，現在變成一言不合，就要罷免，「你罷免我，我就罷免你」。

朱學恒接著指出，當年在罷韓第二階段連署書突破55萬份時，黃捷向韓國瑜喊話，要韓知所進退，自己辭職下台，把高雄市還給高雄市民，「一開始就講那麼邱」，甚至最「邱」的是，對罷捷在連署時嘲弄，鳳山的「鳳」很難寫啦！然後，還一直嘲笑和挑釁罷捷團體，結果，最後是黃捷第二階段罷免連署通過。

「真正危險的開始了」，朱學恒直言，因為罷免能否成功在於黃捷討人厭的程度，雖然黃捷在罷免連署階段後期慢慢低調，但顯然還不夠，綠營很努力要保黃捷，可是黃捷過去有些言行讓有些綠營支持者無法接受，有綠營粉專就表示，「過去跟韓國瑜喊又老又窮（韓國瑜選2018高雄市長時），最近又在靠北陳其邁，背骨不用多她一個」、「思想搖擺的人不值得支持」，所以現在黃捷也很緊張。

(中時新聞網)