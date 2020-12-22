台中市政府警察局第四分局春社派出所警員李俊德、陳怡陵，日前下午12時許接獲熱心路人報案稱在忠勇路與永春南路口，見一名老翁似乎體力不支差點摔倒。李、陳2員到場見狀趕緊上前關切，並通報消防救護，發現老翁血液中含氧量較低，恐有生命危險之虞，立即聯繫家屬並盡速將老翁送醫救治後恢復正常，獲家屬的感謝。

「爸爸，我在上班啦！你讓警察送你去醫院好不好？」老翁的兒子不斷勸說父親。原來老翁午間步行出門購餐，走著走著體力不支，癱軟在地，被熱心路人發現報案。起初老翁不願意就醫，理由是擔憂沒有錢支付醫藥費且造成家人困擾。

警方指出，員警了解原因後，協助聯繫老翁的兒子，告知老翁有血液含氧量過低的症狀及不願就醫的情況。由於老翁的兒子正在上班，不及趕來。老翁在員警及兒子極力勸說之下，終於願意搭上救護車前往醫院治療。上車時，還不斷向員警及救護人員道謝，不好意思地說「給大家添麻煩了」。

春社所長曾一峯表示，最近天氣越來越寒冷，早晚溫差大，體醒民眾注意保暖及身體健康。若有不適，盡速就醫，切勿逞強。家中若有獨居的長輩，外地家人記得保持聯繫，或是請鄰居協助照看，也可以向社會局申請「緊急救援守護連線服務」，發生狀況時才能即時向外求援，避免憾事發生。

(中時 )