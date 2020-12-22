撞擊後機車在地面滑行數十公尺，還噴出火花。（截自影片/民眾提供）

虎科大情侶機車雙載遭撞影片。（民眾提供）

高雄市20日晚間情侶雙載車禍命案，前UBA虎科大隊長陳男騎機車載女友，疑似未兩段式左轉，遭後方林姓駕駛開的轎車撞上，雙雙殞命。陳父替兒子喊冤，表示兒子沒有違規，是汽車明顯超速。不過行車紀錄影像曝光，眾多網友看了影片，認為機車沒看後面就突然「左切」，這種情況不管是誰都煞不住，駕駛真的很衰。

車禍當晚，陳男騎機車載蔡姓女友要去替阿嬤慶生，從行車紀錄器影像可發現，機車原本行駛在凱旋四路東向西慢車道，行經瑞田街口突然左轉，看到後方有車緊急停在快車道上，但轎車快速駛來，根本反應不及，當場撞上，機車往前滑行數十公尺，摩擦地面還噴出火花，陳男及蔡女則當場被撞飛。

對於警方表示兒子未依規定兩段式左轉，陳父透過IG發聲，表示「應該不是違規二段式左轉」，因為該路口是T型路段，不管將來判決如何，不想給學校帶來污點，也不想兒子留下這種死因（交通違規）。

這起車禍在論壇《mobile01》引發網友熱烈討論，不過看完肇事轎車行車紀錄影像後，眾多網友認為機車要負較大責任。有人說：「沒轉頭看後面有沒有車就在轉彎，機車騎士根本自殺，那個汽車駕駛真的有夠學校。小弟我就住瑞田街，凱旋路又大又寬，那條路每台汽車速度都很快(除了下班時間尖峰時段)雖然汽車駕駛有超速嫌疑，但我覺得就算他只開60應該也是煞不住的」。

「雖然人死了，但我怎麼看都覺得是機車不對。完全沒看後面自己高速左轉去給後車撞，這種情況不管是誰開都煞不住吧！汽車很衰小，遇到移動式神主牌。」、「很明顯是直接轉過去，變換車道也沒有注意車後狀況。等於轉彎車要禮讓直行車也沒有禮讓」、「看完這紀錄覺得駕駛運氣超差，要閃過去可能要轉對向車道了」。

(中時新聞網)