高雄市議員黃捷罷免已成立並定明年2月6日（星期六）投票。黃捷昨（21)日接受有「罷韓君子」之稱的罷韓案發起人尹立、張博洋訪問，大讚高雄市前市長韓國瑜被罷免後，整個高雄市運作變得「很正常」，不僅過去市長「睡到中午」、「做一休三」的情況消失了，議員質詢也不必再抽籤，甚至為推動「路平」政策遭濫用的預算，也將被議會調回來。黃的一番言論，引發網路正反論戰。

黃捷21日上廣播節目《快樂聊時事》接受尹立、張博洋訪問，被問到「高雄的改變」，稱韓國瑜被罷免後，整個高雄市的運作變得「很正常」，痛批在韓前市長任內，高雄市議會無法正常開會。黃指出，那時議員必須抽籤質詢，甚至有議員因為沒抽到籤，無法進行正常質詢；因為韓不願進入議會備詢，所以議會整個呈現「自我閹割」狀態；很多國民黨議員，也為了要讓韓6點準時下班去跑總統大選行程，所以放棄自己的總質詢，議會有如停擺，市政亦然。

黃捷強調，新任市長陳其邁上任後，市政總算「恢復正常」。陳市長每天都有公開行程，每天會固定讓市民知道市政進度，跟過去韓前市長所謂「睡到中午」、常常「做一休三」成極大反差，現在這種狀況也不會在高雄發生了，可見「恢復正常」非常的重要。

不僅如此，黃捷更指出，韓前市長時期預算甚至動用到二備金，而且都已經花得差不多了，導致下半年市政想有做為都很困難，害到現在陳市長在經濟與產業園區上的構想也為之受限；上半年韓為了做政績，動用緊急二備金來做非常基本的民生建設「路平」，預算濫用情形嚴重，現在議會也非常努力想要調回來。

恰逢罷捷案正式成立，黃捷的一番言論引發網路正反論戰。有人認同道：「鳳山的支持者們，是時候再一次站出來支持黃捷了！衝高不贊成罷免！」「反對罷免黄捷議員」、「黃捷加油」；也有人不認同道：「真好意思說，過去高雄幾十年是誰執政的？」「黃捷議員這麼說就不對了，做人標準要一致」、「0206同意罷免！鳳山清捷不分你我！」「不學無術的議員，回去讀書研究妳的蚊子吧」。

快樂聊時事

(中時新聞網)