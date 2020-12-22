美媒報導，華盛頓國民隊37歲老將坎卓克（Howie Kendrick）今（22）日宣布退休，結束15年大聯盟生涯，並於一份正式聲明中感謝所效力過的球隊。坎卓克生涯重大成就是2019年國聯冠軍賽幫助國民隊淘汰紅雀，獲選系列賽MVP；接著又隨國民進軍世界大賽，並於第7戰擊出超前分全壘打，順利擊敗太空人隊，贏得隊史首座世界大賽冠軍。

坎卓克在聲明中表示：「如果沒有球迷們的支持和熱愛，我的人生舞台將不會如此閃亮耀眼；我知道球迷會懷念我，我也永遠喜歡棒球比賽。我會不斷思考我的人生，而現在正是放下比賽，進入生活新階段的時候了。」

在今年的縮水賽季中坎卓克打擊率2成75，擊出2支全壘打，有14分打點，9月9日進入傷兵名單後便未再出賽，最後國民隊也沒打進季後賽。球季結束後國民球團拒絕執行坎卓克650萬美元的選擇權，直接付225萬美元買斷合約，使他成為自由球員，最後則決定退休。

坎卓克在國民隊待了4年，繳出打擊率3成16、30轟、113打點的成績單，生涯累計打擊率2成94、113轟、724打點。坎卓克是在天使隊升上大聯盟，一共打了9年，接著在道奇隊待了2年，2017年還在費城人打了39場比賽，最後則在離開國民隊高掛手套退休。

(中時 )