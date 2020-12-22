桃園市議員王浩宇罷免案11月由中央選舉委員會審查通過，將於明年1月16日投票。不過，罷王團體原定要在三立進行的罷免辯論會，卻因王浩宇拒絕參加而破局，王浩宇反嗆不會隨罷免團體起舞，將做好議員本份。但馬上被網友狂酸：本份是跑到花蓮去拍公車站牌嗎？

「罷免王浩宇」臉書粉專昨(21)日發文表示，「因為王浩宇的怯戰所以辯論會破局，竟然連三立的場都不敢…真傻眼」，並向各界致歉；但對此王浩宇在臉書上反駁，表示這根本就是罷免團體自導自演、噁心操作，怒轟這群人捧著錢去找電視台委託舉辦罷免，王浩宇認為這根本就不是媒體所舉辦的辯論，而是對方付錢舉辦的「廣告專案」，所以他認為這種活動完全沒有參加的必要。

王浩宇表示，與其去別人的「廣告」，不如留在中壢認真工作，好好地把握每一天的議員工作，做好本份才是正確的選擇。

王浩宇在臉書上貼出花蓮簡體字公車站牌的照片。(圖/翻攝自王浩宇臉書)

王浩宇的發言聽在網友耳裡無比諷刺，狠酸王浩宇昨天上午才貼出花蓮公車站使用簡體字的謠言，現在說這種話根本就是在打臉自己，難道說「到花蓮拍公車站也是議員本份的一部份嗎？」其他網友也留言表示「很少看王浩宇在監督桃園市政，都是在監督其他城市的市」、「大部分時間都在管轄區以外的事還真有臉講議員本分」、「跑去花蓮拍公車站牌也是議員的本分嗎？」「這個人真的知道什麼叫議員的本份？」「恭喜列選今年最大笑話」、「說得好，難怪會被罷免」。

網友發現該公車站牌可以自由切換語言，王浩宇的貼文簡直是在造謠。(圖/翻攝自PTT)

(中時新聞網)