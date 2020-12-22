5G換機潮將在2021年大爆發，聯詠(3034)營運持續看好，加上聯詠具有規模優勢，故在面臨半導體緊張之際，較具有談判籌碼，今股價點火，開高震盪，最高漲幅達2%、衝上331元，創下歷史新高。

今年因為疫情延宕5G進展，預計2021年5G手機換機潮將明顯點火，加上榮耀從華為分割，將可望重新加入智慧手機戰局，預計TDDI(整合觸控暨驅動IC)、AMOLED觸控IC以及驅動IC需求暢旺，聯詠2021年營運可望更上層樓。

聯詠主要客戶之一為大陸京東方，而京東方主要也為供應華為面板，如今榮耀從華為分割出來，預計將有利於智慧機手機重新出貨，加上OPPO、Vivo、小米等積極爭取華為的海外市占率，據悉，也不斷向供應鏈擴大拉貨，驅動IC更是拉貨重點項目之一，加上隨著全球對5G的建設持續成熟，預估2021年的5G手機出貨量可望相較2020年翻倍，聯詠也將順勢受惠，2021年營運將持續看好。

另外，目前業界多預估半導體產能吃緊恐一路延燒到明年上半年，但因整體市場對TDDI和LDDIC需求保持不變，聯詠因規模為業界數一數二，故在上游晶圓的談判上較具有優勢，不僅如此，法人也預測，聯詠不排除將啟動另一輪報價調漲，則將有助於聯詠毛利率提升。

(時報資訊)