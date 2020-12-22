豆油走低，拖累周一馬來西亞棕櫚油跌逾1%；因芝加哥豆油期貨價格走低，進一步拖累馬來西亞棕櫚油價格跌逾1%，並結束連3日漲勢，不過因棕櫚油出口數據良好以及馬幣走軟而限制跌幅。
另外傳出英國出現新冠變種病毒，引起市場擔心經濟復甦進展受阻，進而影響棕櫚油需求，亦成為棕櫚油價下跌原因。
終場3月棕櫚油期貨下跌39馬幣，或1.1％，每噸至3,405馬幣（840.95美元）；大連期交所豆油上漲0.5％，棕櫚油上漲0.7％；芝加哥期交所豆油下跌1.5%。(商品行情網)
(時報資訊)
豆油走低，拖累周一馬來西亞棕櫚油跌逾1%；因芝加哥豆油期貨價格走低，進一步拖累馬來西亞棕櫚油價格跌逾1%，並結束連3日漲勢，不過因棕櫚油出口數據良好以及馬幣走軟而限制跌幅。
另外傳出英國出現新冠變種病毒，引起市場擔心經濟復甦進展受阻，進而影響棕櫚油需求，亦成為棕櫚油價下跌原因。
終場3月棕櫚油期貨下跌39馬幣，或1.1％，每噸至3,405馬幣（840.95美元）；大連期交所豆油上漲0.5％，棕櫚油上漲0.7％；芝加哥期交所豆油下跌1.5%。(商品行情網)
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