1.聯電(2303)：昨獲三大法人聯手回補買超42698張，昨夜ADR漲3.57%，今早股價開低翻紅，守穩5日線上。
2.高興昌(2008)：昨外資大舉買超百張，激勵今早股價快攻漲停17.05元鎖死。
3.新鋼(2032)：具綠電+漲價雙題材，外資連兩日買超，今早交投再升溫，股價急拉漲停。
4.海光(2038)：鋼市看升+風電題材，外資連兩日擴大買超，晨盤開盤不到30分鐘，成交量即突破2.5萬張，股價急奔漲停。
5.中鴻(2014)：昨三大法人聯手買超19786張，今早股價續漲逾8.5%，與陽明爭奪人氣王。
6.永豐餘(1907)：昨外資再轉買超1325張，今早交投升溫，股價漲逾2.5%。
7.熱映(3373)：新冠病毒株有變種，防疫升級，加溫股價走高3%。
8.盟立(2464)：蘋果概念題材促使股價底部有撐，季線未破，多方放手上攻2%。
9.宏致(3605)：2021營收拚百億起跳，股價吃補觸及漲停板。
10.捷泰(6165)：外資連買超4日合計近1400張，股價自低檔反彈，頻頻攻上漲停。
11.鄉林(5531)：新案完工交屋有助業績，惟上有壓、下有撐，早盤一度漲2%，先拚回5日線。
12.台達化(1309)：陸廠將補貨，塑化價量強漲，外資回頭青睞，早盤爆量飆漲停，寫2個月高點。
13.台苯(1310)：原物料族群強強滾，外資轉買超，買氣續熱絡，股價高漲近8%，登波段新高價。
14.新興(2605)：大航海時代來臨抗BDI微跌，外資連4日買超，晨盤挾量續漲逾6%，再刷新短波高點。
15.敦泰(3545)：Q4、明年營運不看淡，買方持續擁簇，早盤續漲近7%，逼近11年新高價。
16.中航(2612)：資金流向傳產，航運持續如日中天，不畏外資微調節，股價續漲近6%，再掀短波新頁。
17.中石化(1314)：雙主軸策略，海外首站土地開發建案已獲執照開賣，晨盤翻紅上攻逾6%。
18.百和(9938)：Nike財報靚，概念股同歡，早盤漲逾1%，重返月線。
19.系微(6231)：攜英特爾推出記憶體故障預測，早盤小漲。
20.中砂(1560)：產能滿載，Q4、明年營收看俏，早盤彈升逾1%。
21.伍豐(8076)：推視訊老虎機，挹注明年業績，早盤聞訊漲逾2%、收復短均。
22.日盛金(5820)：國內首件「金金併」指日可待，早盤續漲逾5.5%、改寫前高。
23.宏遠證(6015)：外資連6日買超，早盤多頭齊力攻下票面，漲幅逾8%。
24.敦泰(3545)：Q4、明年營運不看淡，買方持續擁簇，早盤續漲逾4%，逼近11
25.旭富(4119)：一把火燒掉營運展望，下季6億訂單泡湯，拖累連吞兩根跌停，百元大關告急。
26.耀登(3138)：5G商機至少旺3年，蜜月行情甜滋滋，早盤衝高128元天價後多空激戰，拉回至平盤附近整理。
27.乙盛-KY(5243)：受惠Tesla銷量攀升，明年業績催油門，晨盤火速攻頂，勁飆3年高價。
28.達運(6120)：獲外資連4買，晨盤放量彈升5%，站穩各短均線。
29.群創(3481)：看好報價續漲，大摩喊上16.5元，早盤走揚逾1%，穩在五日線高檔。
30.力麗(1444)：Q4營收躍升，目前產線全開，獲外資連2買相挺，今翻紅走揚3%，力返季線。
31.環球晶(6488)：收購Siltronic案，德聯邦金管局准發公開收購文件，晨盤聞訊彈升6.5%，重返五日線。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。