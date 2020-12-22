直擊旭富藥廠爆炸第一瞬間 監視器全程錄下可怕畫面（民眾提供／姜霏桃園傳真）

桃園市蘆竹區旭富藥廠20日因藥劑流出引爆大火，因東北季風吹拂加上廠區易燃物眾多，火勢迅速蔓延惡火吞噬上萬坪周圍廠房，今事發現場附近監視器畫面曝光，帶您直擊爆炸第一瞬間。

旭富工廠爆炸後引發的一大片濃濃黑煙直竄天際，盤踞桃園國際機場北側跑道上，班機只好穿越濃煙起飛。（郭吉銓攝）

透過監視器畫面可見，爆炸前廠房先是竄出白煙，下一秒強大的衝擊力伴隨巨響炸掀屋頂，監視器甚至也受爆炸威力波及，來回擺動，影像中可見不久後黑煙急遽竄升，烈焰火舌迅速吞噬廠區，廠區陷入一片茫茫火海。

旭富製藥廠於20日中午爆炸後，火持續延燒至深夜，染紅天空。(蔡依珍攝)

據了解，旭富藥廠大火造成造成員工1死1傷，廠房付之一炬。21日中午桃園市長鄭文燦才剛視察完，廠房又發生爆炸，波及附近廠房的損失持續擴大，才爆出燃燒的廠區中還有8桶金屬鈉，廠方隱瞞真相的態度，更一度引起消防弟兄的反感。

桃園市蘆竹區旭富製藥工廠20日中午爆炸，火勢延燒至隔壁4間工廠，警消急忙灌救。（陳麒全攝）

21日中午廠區再次爆炸，在天空炸出黃色的蕈狀雲，嚇壞民眾。（民眾提供／姜霏桃園傳真）)

旭富財務行政部經理楊文禎表示，初估財物損失約8億元，要復工重新安裝機器設備至少需要半年，產能也無法立刻恢復之前水準，明年第一季至少6億元訂單會受影響，目前倉庫有製成品2.5億元存貨會有限度出貨。

楊文禎表示，由於公司有足額財產保險，8億的損失應可獲理賠，而隔鄰五家廠商損失部分，需要等對方回報才能確認賠償，公司有投保公共意外險，保額三千萬元。其他建築物包括倉庫、附屬建物沒太大影響。旭富此次火災的地點為營運總部和主要生產重鎮，目前廠區已無法生產，預計要復工再重新安裝機器設備，至少需要半年時間重建，且整個產能也無法恢復之前水準。

(中時新聞網)