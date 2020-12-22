三重警方消極回應「沒有監視器」打發民眾，經陳女家屬自行調查，發現橋下設有數支監視機器（陳女家屬提供／戴上容新北傳真）

三重警方消極回應「沒有監視器」打發民眾，經陳女家屬自行調查，發現橋下設有數支監視機器（陳女家屬提供／戴上容新北傳真）

29歲陳女本月10日於三重區二重派出所前發生嚴重車禍，頭部重傷，三重警方消極回應「沒有監視器」打發民眾，經陳女家屬自行調查，發現橋下設有數支監視機器，因而怒控警方想吃案；三重警方22日坦言，橋下的確有監視系統，員警實有疏失，後續將持續釐清事發經過。

據了解，陳女10日上午8時許於從新莊前往北市上班，陳女行經二重派出所前方重新大橋時，疑與人擦撞後摔落機車，她頭部重傷、下巴撕裂，獨自一人倒臥血泊中，被救護人員送往馬偕醫院救治。陳女父親表示，女兒甦醒後，頭痛欲裂說出車禍時，疑有人行經造成她摔落受傷。

為想了解事發經過，陳父向警方詢問車禍附近是否有監視器，警方起初咬定是陳女自摔，並告訴他「監視器沒有接電線」、「橋下的不是監視器，而是測速照相」等荒謬藉口，令他根本無法接受，於是他在照顧女兒的空檔，回到事發地自行調查。

陳父展開調查，先調查女兒斑斑血跡的地面流向，以及女兒機車倒下方式和自摔有所差異，並將橋下方4支機器拍下後向知情人士詢問，才得知橋下機器並非測速照相，且都具有正常監視功能。陳父怒控警方「三重警方簡直草菅人命！」，家屬可接受自摔或擦撞事實，但不接受警方便宜行事，不願調查胡謅一通的辦事態度。

「確有疏失！」三重警分局22日回應，11日確實表示重新橋附近未有監視系統，直到22日看到家屬提出質疑的機器照片才改口表示，橋下方確實有數支監視器，然而機器屬車牌辨識系統，未能照到全景，辦案員警確實有疏失告知家屬錯誤訊息，但警方會後續將持續追查。

新北市議員李翁月娥表示，她有接到民眾投訴，若警方不積極調閱監視器，如何給民眾一個交代，希望三重警分局盡快釐清真相；律師陳禾原則說，若警方未確認監視器有無拍到相關影片，就直接告知家屬監視器沒拍到等語，且事後民眾確因無法及時調閱到監視器錄影畫面而受有損害，民眾屆時或可請求國家賠償。

(中時 )