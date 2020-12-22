「最美律師」Becky（傅靖瑜）在錄取率僅有8%的考試裡，以全國第28名取得律師執照，加上火辣的高挑身材、甜美外型，讓她在PTT表特版造成討論話題，工作之餘熱愛健身的她，時常在社群平台分享健身辣照，日前她再度曬照，立刻吸引大批網友朝聖開玩笑，「這被告都要轉分享！」

傅靖瑜日前在IG分享健身照，她身穿性感的Tank top運動內衣，胸前門戶大開，僅有幾條線遮住，讓她的傲人上圍若隱若現，看得到性感的東西半球，下半身她僅穿了一件白色運動熱褲，短褲緊貼在她渾圓飽滿的臀部曲線上，露出一雙白皙大長腿，零贅肉的腰間和結實腹肌更是令人看了鼻血直流。

傅靖瑜在內文提到：「2020最後一組胸推拳擊照…喜歡紅色，因為它是充滿自信力量的顏色，如玫瑰，如紅色火星，如戰神雅典娜。新的一年，一起繼續努力吧。」在年底用辣照勉勵粉絲們2021會更好，也引起一陣暴動。

粉絲們紛紛激動直呼，「律師出馬又正又辣太強了」、「辣爆了，胸猛的視角」、「保證教練不專心」、「整個健身房的人一定會看你」，更有網友開玩笑，「God，但願跪求出庭」、「仍想鑽法律漏洞！」對此，傅靖瑜也回應，「出庭我也很認真的。」

(中時新聞網)