美國海軍核動力導彈潛艦「喬治亞」號（USS Georgia，SSGN-729）

美國海軍周一說，核動力導彈潛艦「喬治亞」號（USS Georgia，SSGN-729）在兩艘軍艦的陪同下，穿越了荷莫茲海峽（The Strait of Hormuz）。這是美國海軍第5艦隊8年來首度公開核潛艦的動向，可說是十分罕見，而先前美國空軍可發動核攻擊的轟炸機也出現在相關區域。

據CNN新聞網和《國會山莊報》（The Hill）21日報導，美國海軍在聲明中說，俄亥俄級核（Ohio-class）核動力潛艦「喬治亞」號，還有提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦「皇家港」號（USS Port Royal，CG 73）和菲律賓海號（USS Philippine Sea，CG 58）21日穿越荷莫茲海峽，進入波斯灣。

此外，聲明強調，「喬治亞」號出現在美國第5艦隊防區，證明美國海軍有能力在任何國際法容許的地方航行，並執行軍事任務。事實上，美國海軍鮮少提及潛艦的動態，可是21日不但公開宣布，還刻意披露了「喬治亞」號的戰力細節，如它能攜帶多達154枚「戰斧」（Tomahawk）攻陸巡弋飛彈，還有能供「海豹部隊」（SEAL）使用的「乾甲板掩蔽艙」（Dry Deck Shelter, DDS）等。

而美國海軍採取這大動作，就在華府與伊朗緊張升高之際。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日怪罪伊朗支持的民兵20日晚鎖定美國駐伊拉克大使館，至少動用8枚「卡秋莎」火箭彈攻擊巴格達市中心「綠區」。雖然美國大使館建築輕微受損，但並沒有使館人員受傷。

部分美國官員擔心，伊朗可能利用革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）被美空襲擊殺周年，對美方發動攻擊。

1名海軍官員透露，隨著擊殺蘇雷曼尼即將滿周年，這次潛艦和戰艦進入波灣的行動「策畫了很久」，而不是在回應20日的使館攻擊。事實上，除了潛艦和兩艘飛彈巡洋艦外，「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）航母也在阿拉伯海待命。

(中時新聞網)