在上週選舉人團投票結束後，民主黨拜登仍勝出，無意外將於明年1月20日宣誓就職，成為下一任美國總統。不過，總統川普仍堅持不認輸，除了團隊繼續向最高法院打訴訟戰之外，他的鐵粉依舊不離不棄，甚至上萬名粉絲計畫在拜登就職日當天，另行替川普辦理第2任期就職典禮，認定他才是川粉心目中唯一的美國總統。

據美媒《國會山莊》報導，自稱是支持川普的草根支持者們在臉書上推出活動「川普總統第2任就職典禮」，雖然在免責聲明中表示他們與川普團隊並無正式關係，但仍吸引了逾6萬人有意參加、26萬人對此活動有興趣。

由川粉自行推出的川普第2任就職典禮，正好選在1月20日的拜登就職日，並由傳為川普競選團隊的人員科卡拉里（Evi Kokalari）擔任主持，較勁意味相當濃厚。科卡拉里同時也是新的挺川新聞台《一個美國新聞》（One America News Network）的常客。

另外，關於臉書上與美國大選相關的訊息都會加上「拜登將在1月20日就任46屆美國總統」，但科卡拉里反而認為「我們的投票權正遭到攻擊，言論自由也是，臉書的聲明正好證實了這一切」。如同川普一再指責選舉遭竊，此粉專也與川普站在同一立場，並轉貼極端保守派的新聞網站文章，其中還包括先前早已被揭穿為假訊息。

雖然傳聞川普在拜登就職日時宣布競選2024年大選，不過目前並未確認川普或川普團隊曾支持該線上活動。

文章來源：Trump supporters organizing 'second inauguration' for him online Jan. 20
文章來源：More than 300,000 Trump supporters plan to join virtual ‘second inauguration’ event on 20 January
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(中時新聞網)

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