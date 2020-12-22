威盛集團旗下的建達國際公司2012年間爆發前總經理林鴻禧等人虛設3家人頭公司，假籍安裝費及服務費名義進行假交易，掏空4000多萬，另涉收受回扣、公司應收帳款去向不明，台北地檢署偵查後，22日將林鴻禧、協理蔡璧舟等6人依違反《證交法》特別背信罪起訴。

檢調接獲檢舉，指建達公司高層主管涉嫌「內神通外鬼」，自2012年至2014年間，虛設3家人頭公司，假籍安裝費及服務費名義進行假交易，疑涉掏空4000多萬，另有收受回扣、公司應收帳款去向不明等情事，不法金額共計9000多萬元。

案經調查局台北市調處對於經理人和業務員收受回扣，以及欺騙公司套取款項的企業背信案件，仔細的比對金流和契約後查獲，最後透過認罪協商，替被害人企業公司追回了4000多萬元。

檢方除對於違反證券交易法特別背信罪的都予以起訴，其中有願意交還不法所得的則請法院從輕處理。

(中時 )