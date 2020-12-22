豐田（TOYOTA）汽車總代理和泰汽車（2207），發表豐田LAND CRUISER PRADO七人座豪華運動休旅車，新車搭載2.8升柴油渦輪引擎，最大馬力達204匹，最大扭力提升至51公斤米，動力強勁充沛。

和泰車介紹，LAND CRUISER PRADO配備先進的智慧型越野系統，展現Off-Road駕馭的無限魅力，搭載4WD全時四輪驅動系統，能自動調配前後輪動力輸出，提供更佳的循跡、牽引與越野能力。智慧型越野顯示幕（Multi-Terrain Monitor）的「底盤透視」功能可利用前方預留影像，結合車身及輪胎指示線，讓駕駛掌握車身及輪胎所在位置，影像更可依車身傾斜角度自動旋轉，以掌握車輛狀態；智慧型越野緩進系統可自動控制動力輸出與液壓煞車系統，讓駕駛者在險惡地形中專注於操控車輛轉向；智慧型越野地形系統提供五種地形模式設定，讓駕駛者輕鬆應付容易打滑的路面及惡劣地形。LAND CRUISER PRADO還擁有相當優異的拖曳能力（最大值達3,000公斤），能夠滿足工作及休閒娛樂所需，輕鬆享有多元生活型態。

和泰車表示，新改款LAND CRUISER PRADO採雙等級編成，其中訂價239萬元的「越野玩家版」，標配全時四輪驅動系統附中央限滑差速器，前獨立雙A臂、後四連桿式懸吊、階梯式大樑、MTM智慧型越野顯示幕以及PVM環景影像輔助系統，在強悍的越野DNA之下，保留個人化改裝空間供玩家盡享越野樂趣。

訂價278萬元的「越野旗艦版」，則在越野玩家版的配備之上，增加多項高科技越野配備，包含Crawl Control 智慧型越野緩進系統、MTS 智慧型越野地形系統、KDSS 動態懸吊系統、AVS可變阻尼避震系統與電子氣壓後懸吊，豪華越野功能全面到位，讓駕駛者征服崎嶇地形如履平地。

(工商 )