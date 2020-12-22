欣耀（6634）22日表示，該公司研發的無肝毒止痛、退燒新療效新藥「SNP-810」，已獲美國、韓國、中國大陸、台灣及歐亞專利組織等十多國專利，專利佈局安整，臨床研發進展順利。

董事長朱凱民表示，SNP-810產品研發策略為一邊自行研發，申請各國藥證，一邊和國際大藥廠合作，授權，銷售。

SNP-810解決了60多年以來在全球最廣泛使用之止痛退燒藥「乙醯胺酚」（Acetaminophen），它造成服用者「嚴重肝損傷」，甚至致死的難題。

朱凱民表示，乙醯胺酚是世界衛生組織列為國家必備藥品之一，在歐美有1,000多種、台灣有近300種感冒藥、止痛藥，含有此成份。仿單建議乙醯胺酚使用劑量每日不要超過建議劑量，否則有傷肝風險。坊間有許多成藥含有此成分，若併用會增加肝中毒機會。僅美國每年過量中毒急診案例超過56,000人、住院26,000人、死亡450人至千人以上。

欣耀的SNP-810既使用原來有效成分，又不再有肝毒性，其新穎的機轉是以阻斷acetaminophen毒性代謝物的生成，而非有毒性代謝物產生中毒後，再想法排除。欣耀的新穎設計，完全不影響療效，目前在動物及人體均已完成多個試驗，已有非常正面結果。未來有數百種含有此成份之藥物需被替代。

(工商 )