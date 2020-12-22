「發票存摺」App是由台灣Fintech團隊睿點行動所開發，目前已累積近500萬下載次、日活躍用戶數 50萬，發票存摺未來也將持續透過巨量資料分析與AI智能運算找到更精準的消費痛點，提供給使用者真正需要的消費優惠，讓每一張存進App的發票都能得到消費回饋。

共同創辦人陳碧勳表示，發票存摺下一階段的目標是讓沒中獎的發票能夠發揮剩餘的價值，為日常消費帶來效益！希望大家在對發票之餘也能夠透過完成任務來獲得回饋點數，像是集點到超商換取咖啡、食物、衛生紙等生活必需品，還有台灣民眾超愛的手搖茶飲也是熱門兌換品項。

為慶祝改版，近日發票存摺推出集點換熱門3C用品活動，除了 iPhone 12、Switch、Gopro Hero9 還有前日才開放預購，全球瘋搶的PS5，只要使用APP集點就可以兌換商品，PS5更在上架一個月內就被用戶換走了！

發票存摺除了為消費者創造生活小確幸之外，也是一款真的能幫消費者打理生活消費的App！具備QRcode掃描對獎及串接財政部電子發票服務平台的載具服務，並整合所有載具歸戶，包括手機條碼、信用卡、悠遊卡、一卡通、跨境電商等載具。還能集中管理各個通路的會員卡，更提供信用卡帳單、水費、電信費、停車費等生活繳費服務，繳完費直接將發票存入，讓消費、繳費都能透過App完成。

「對發票」是每兩個月必做的事，但對於發票存摺的用戶來說則是每天都要做的事情，除了看自己的每日消費資訊外，還能集點存金幣換生活用品。未來發票存摺也將持續與更多業者合作放大發票回饋，為被日常開銷所苦的消費者省下更多開銷！

(工商 )