台灣本田汽車致力成為「被社會期待存在的企業」，長期投入教育、安全、環境等公益活動，為讓技職院校學子能盡早接觸新世代的車輛技術，自2014年起更持續捐贈本田（Honda）車款及零組件做為教學技術研習使用，為車輛產業培育優秀技職專才。

台灣本田12月更以實際行動贊助「109學年度全國工業類科學生技藝競賽」的盛大賽事，捐贈16年式NC750SDG重機一台、INSIGHT Hybrid CVT實習引擎一具及Honda萬用線路診斷工具一組。

台灣本田指出，這次特別挑選響應環保潮流的Hybrid CVT油電車專用引擎，讓學生能提早接觸與現今環保議題接軌的油電技術，也捐贈熱門重機NC750SDG，除了提供競賽獲獎的學校教學使用外，後續更推動與校方簽訂的合作案、提供相關的修護知識訓練，充分展現產學合作的精神，以促進國內汽機車工業技職人材的育成及發展。

(工商 )