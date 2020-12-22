鴻海一年一度的歡樂嘉年華日期拍板，落在2021年的2月6日，但受到疫情影響，鴻海2020年歡樂嘉年華活動首度改在線上舉行，雖是隔空相見，但誠意不減，今年鴻海特別將員工年終伴手禮額度從以往的每人1,900元，提高到1萬元。

每年鴻海科技集團都會固定在歲末時節舉辦嘉年華會，犒賞一整年在全球各地奔波打拼的鴻海員工，也藉此感謝同仁眷屬們的支持，透過讓同仁與眷屬團聚同歡，凝聚鴻海大家庭的向心力。但為因應疫情，今年2020年歡樂嘉年華活動已決定改在線上舉行，日期選在2021年2月6日，希望改以「Party From Home」的方式，讓同仁和家人能在防疫期間也能聚一起參加線上嘉年華會。

此外，鴻海也透過員工票選的方式，選出數十家台灣頂級飯店餐廳，打造專屬於鴻海員工的年節伴手禮，讓員工可以直接線上採買。而今年省下的實體布展、場地等開銷，也將直接回饋給員工，員工年終伴手禮額度從以往的每人1,900元，提高到1萬元整。

鴻海指出，鴻海秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，以往歲末嘉年華活動皆會邀請全台各地慈善團體共襄盛舉，透過愛心慈善攤位，讓同仁一起做善事。今年雖取消實體嘉年華活動，但落實企業社會責任的理念並沒有喊停，將另行在公司官方網站上舉辦線上慈善義賣活動，邀請全台灣慈善團體，透過線上義賣平台的形式，讓所有鴻海人可以一起來為社會盡一份心力。

(工商 )