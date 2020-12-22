台中捷運綠線試營運6天，因列車軸心斷裂停駛。台北市捷運工程局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文與川崎重工、法商代表，今天列席台中市議會說明。北捷局強調，該局目前採取的作為包括協助調查報告審查委員會意見並追蹤確認故障原因及改善方案可行；已發函給廠商說明逾期違約的嚴重後果，要求廠商負起責任儘速完成改善。

居間聯絡的交通地政委員會召集人陳廷秀說，經過聯繫北捷局今天到市議會報告的人員為北捷局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文，川崎重工及法商代表都會出席；北捷局只針對技術性問題回答，政治性問題不予回答。

台中捷運綠線試營運6天，因列車軸心斷裂停駛，台北市捷運工程局長張澤雄等，今天到台中市議會說明台中烏日文新心北屯線半永久式聯結器牽引裝置故障處理情形進行說明。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台北市捷運工程局長張澤雄、機電系統工程處長蘇瑞文與川崎重工、法商代表等，今天上午列席台中市議會；針對台中烏日文新心北屯線半永久式聯結器牽引裝置故障處理情形進行說明。

北捷局今天簡報內容，包括機電工程履約說明、聯結器故障發生說明、廠商故障調查報告摘要說明、故障瑕疵品履歷流程、調查報告審查委員會辦理情形、捷運局目前採取作為等；並接受藍、綠議員的質詢，上午10時許會議尚未開始。

(中時 )