英國政府承認一個更具傳染力的2019冠狀病毒疾病(COVID-19)新病毒株在境內失控擴散，全球至少37個國家地區已對來自英國的航班和旅客下達禁令，衝擊國際股市走弱，台股雖有11月外銷訂單連九紅、再寫歷史新高利多，但仍難擋空軍勢力，今早三大期指全面開低，大盤亦下跌36.85點開出，晶圓雙雄持續走弱，電金齊跌，盤面原物料族群多頭氣勢如虹，鋼鐵、航運兩者占大盤比重約在3成左右，塑化等傳產類股也積極撐盤。

分析師表示，受國際股市及變種新冠病毒干擾，台股今日回檔修正，目前距離年底封關還有倒數8個交易日，外資的耶誕長假前，電子股今日比重跌破5成，降至45%，而航運及鋼鐵兩個族群合計比重占3成左右，市場資金往中低價位個股靠攏。短線台股恐將轉為震盪整理，將以個股攻防為主。

盤面上，今日原物料族群成為撐盤焦點，鋼鐵類股多頭氣勢銳不可擋，上市鋼鐵指數大漲3%以上，漲幅居八大類股之冠，高興昌(2008)、新鋼(2032)、聚亨(2022)及第一銅(2009)全數鎖在漲停板；航運股也成為吸金重點，四維航(5608)緊鎖漲停板10.95元、志信(2611)漲幅6.5%、中航(2612)及新興(2605)等漲幅皆在3%以上；PVC供不應求，美韓供給有限、大陸庫存下降，個股也開始飆漲，台達化(1309)、台聚(1304)及亞聚(1308)攻上漲停板；Q4進入油脂業旺季，福懋油(1225)漲停、福壽漲幅也在7%以上；捷泰(6165)外資連買超4日合計近1400張，股價自低檔反彈，頻頻攻上漲停。

匯率方面，周一新台幣一度升值3.64角，不過央行不放手，新台幣兌美元收28.517元，小貶2.8分，為連續第6個交易日收貶，也是兩周來低點。今早開盤，新台幣兌美元為28.290元，升值2.27角。專家表示，近日仍見中央銀行堅定立場，持續進場調節緩和新台幣升值速度，但時序接近年底，出口商拋匯賣壓會更大，預期新台幣仍有升值壓力。

分析師指出，短期來說，台股近日陷入高檔盤整，成交量雖然平穩，但上檔賣壓浮現，操作無須太過積極，基期低、中長期業績能見度高的個股不妨可以留意。近期由於居家工作熱度不減，目前通路及品牌廠庫存仍偏低，客戶積極拉貨，市場報價持續上漲，筆電面板仍供不應求，業績能見度可看到明年上半年，可以多觀察。

(時報資訊)