隔夜美股震盪幅度大，英國發現新冠肺炎變種病毒，造就市場對疫情嚴重化的恐慌。恆生指數連兩日共下跌371點後，今日還是開低45點為26260點，至於國企指數卻開小紅，漲2點為10404點。目前恆生指數為26266.87點，下跌39.81點，跌幅0.15%。國企指數(H股)為10443.4點，上漲41.57點，漲幅0.4%。

京東健康今日納入科指及國指等主要指數，亦納入港股通名單，早盤持平開出為166港元。騰訊開高0.4%為574.5港元。美團開高0.6%為280港元。阿里開高0.8%為252港元。

油價下挫，中海油開低1.2%為7.16港元，中石油也開低2%。另外，中移動開低0.2%為44.05港元。

藥明生物因宣布與德國Bayer購買製藥工廠設施，並訂立分租協議及過渡服務合同，股價一度漲逾2%，突破前高達93.75港元。

不過航空族群早盤走弱，國泰跌2%，南航跌近2%，國航跌近1.2%，東航也跌0.3%。

(時報資訊)