英國首相強生(Boris Johnson)周一指出，脫歐談判仍存在問題，英國仍可在無協議下繁榮發展，「立場仍沒有改變。重要的是，每個人都要了解，英國必須有能力控制自己的法律，以及控制自己的漁權。世貿組織(WTO)條款對英國更讓人滿意，我們當然可以應付好路途上的困難」。

英相表示，已經與法國總統馬克宏(Macron)通過電話，但是是討論邊界封鎖問題，並沒談到脫歐。

英國強調談判的兩個難題，其一為公平競爭的環境，其二為漁權問題，稱歐盟如果不退讓，就不會有協議。

另外，英國首相發言人周一指出，與歐盟的脫歐過渡期限是到12月31日截止，不會尋求該期限的延期。此前蘇格蘭首長呼籲要求展期。

目前英歐雙方的協商已超過原先雙方領導人規劃的周日期限。

關於漁權問題，爭議分歧最大的兩國為英國和法國。法國的歐盟事務部長Beaune在周一指出，英國對於漁權的提案令人無法接受，堅持「紅線」的立場。Beaune並指出，找出一個好的協議，並非指要不計代價的付出。據了解，英國的新提案為對歐盟提高允許漁獲量的占比，但仍不為歐盟所接受。

(時報資訊)